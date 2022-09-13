انت الان تتابع خبر حل البرلمان يشطر التحالف الثلاثي ودولة القانون يؤكد : لا داعي لأنتخابات مبكرة والعبادي يُحذر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من اربيل الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة يعلنان رفض الانسحاب من مجلس النواب ويؤكدان ان لا حلول الا بالطرق الدستورية ما يؤشر الى امرٍ واحدٍ لا ثاني له وهو التحالف مع قوى الاطار لكن وفق شروط وضماناتوبعد اعلان حلفاء الصدر موقفهم النهائي من دعوة الحل توالت ردود الافعال مباشرة حيث اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عبر تغريدة على منصة تويتر بأن الحديث عن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة لا داعي له ولابد من تكريس الجهود على كيفية الاسراع في تشكيل الحكومة

وما بين فعلٍ و ردة فعل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي يدخل على الخط بتغريدة اخرى يحذر فيها من كسر الارادات ويدعو من خلالها الى اتفاق سياسي يفضي بأعتبار المرحلة الراهنة انتقالية تبدأ بتشكيل الحكومة وتنتهي بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة