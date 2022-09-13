«مرحلة جديدة».. ماذا قالت الصحف القطرية عن زيارة السيسي للدوحة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ليومين، لتكون الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2014.

ولاقى خبر زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر صدى واسع على صفحات الصحف القطرية.

وكالة الأنباء القطرية "قنا"

أفادت الوكالة الرسمية، أمس الإثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت الوكالة أن الزيارة "تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة".

وأضافت: "تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين".

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن زيارة السيسى "تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية في الجزائر في نوفمبر المقبل"، لافتة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى كان قد زار القاهرة في يونيو الماضى.

صحيفة الشرق

أكدت الصحيفة أن زيارة الرئيس السيسى إلى قطر تندرج في إطار "العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وأضافت الصحيفة أن الزيارة تأتي "تأكيداً على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات".

وأكدت أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.

الوطن القطرية

وقالت صحيفة "الوطن" على صدر صفحتها الأولى: ":صاحب السمو يستقبل الرئيس المصري اليوم".