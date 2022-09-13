بالفيديو.. الأمير أندرو يتعرض لهجوم خلال موكب نعش الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر دوق يورك الأمير أندرو، يسير وراء نعش والدته الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة مرتدياً بذلة مدنية سوداء، فيما ظهر أشقاؤه تشارلز وآنا وإدوارد بزي عسكري فخري.

وخلال الموكب الجنائزي، ظهر الأمراء (تشارلز وإدوارد) بزي عسكري أسود باستثناء الأمير أندرو الذي استُبعد عن النظام الملكي إثر اتهامات باعتداءات جنسية، قبل أن يضع حداً لها بدفعه ملايين الدولارات.

وتعرض أندرو لهجوم من أحد المتظاهرين خلال الموكب، الذي صاح بصوت عال: "أنت رجل عجوز مريض"، قبل أن تقوم قوات الشرطة باعتقاله.

واقتادت الشرطة الشخص بعيدا وهو يردد صراخه، فيما كان المشيعون يهتفون "حفظ الله الملك".

وأعلنت شرطة اسكتلندا أن شاباً يبلغ 22 عاماً اعتقل بتهمة "انتهاك السلام".

ويعد ظهور الأمير أندرو، خلال الـ11 يوماً من الحداد الوطني، من أحد القضايا المحرجة التي يواجهها "آل وندسور"، من بينها الخلاف بين وريث العرش الأمير وليام وشقيقه الأصغر هاري.

يشار إلى أن قصر باكنجهام أعلن في يناير الماضي تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو، من ألقابه العسكرية وامتيازاته الملكية على خلفية القضية المتهم فيها بالاغتصاب.