ارتفاع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس الاثنين.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.49 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و62.90 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.25 جنيه للشراء، 5.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.90 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 4.95 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.85 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و27.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.