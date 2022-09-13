فتح باب المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة للمسابقة - دورة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار رحمه الله - وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنه تقام مسابقة بورسعيد الدولية في الفروع التالية: لفرع الأول خاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة، والفرع الثاني هو الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية، والفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية واحدة للإناث مع إتقان أحكام التجويد وحسن الآداء، والفرع الرابع في الابتهال والإنشاد الديني.

واشترطت أن سن المتسابق لا يقل عن 16 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وأنه يحق للمتسابق المشاركة في فرع واحد فقط، ويستبعد كل من فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليًا.