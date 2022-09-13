شاب ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى شاب حياته، اليوم الثلاثاء، بتناول الحبة القاتلة؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. ح" 34 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفاد والده بتناول نجله المذكور قرص لحفظ الغلال بالمنزل ما نتج عنه وفاته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.