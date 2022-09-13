محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه في تعاملات مساء أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 743 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1114 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1273 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1725 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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