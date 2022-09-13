بالصور- محافظ أسوان يتفقد معدات منظومة النظافة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المعدات والسيارات الجديدة المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمدينة أسوان، والتي ضمت عدد 2 سيارة قلاب بإجمالى وزن 80 طنًا، و3 لودر كبير وزن 1,3 طن لكل منهما ، وكذا 2 سيارة مكبس بإجمالى 40 م3 بتكلفة إجمالية 20,5 مليون جنيه، وهو الذي يأتي ضمن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة باستثمارات تصل لحوالي 55,6 مليون جنيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وأكد محافظ أسوان على الدور الحيوى الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أن ذلك توازى مع رفع 146,6 ألف طن من تراكمات القمامة والمخلفات منها 131 ألف طن من منطقة المحطة الوسيطة بالمحمودية لتنفيذ مشروع طريق بديل السادات ، بجانب 15,6 ألف طن من مدينة كوم أمبو حيث تم نقل هذه التراكمات للمدافن الصحية ، وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك .