شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن يستبعد التوصل لاتفاق قريب بشأن "نووي إيران" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التوصل إلى اتفاق قريب بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الثلاثاء، إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بلينكن، إن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت تقدما كبيرا.

وأضاف: "ما فعلوه خُطط له تخطيطا منهجيا للغاية وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد".

وكانت برلين ولندن وباريس أبدت "شكوكًا جدية" حيال نية طهران في إحياء الاتفاق.

واتهمت الدول الأوروبية الثلاث، طهران في بيان، السبت الماضي، بـ "مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".

يأتي هذا بعد مفاوضات استمرت عاما ونصف العام على المناقشات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018.

من جهتها، اعتبرت إيران التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أنّ هذا الإعلان "غير بنّاء".