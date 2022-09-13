"فزعت الأهالي".. قرود هاربة تتسلق شرفات المنازل في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية-حسام صالح:

تداول نشطاء على موقع الفيسبوك صور ومقاطع فيديو لقرود خلال تجولها بين المنازل بأحد الضواحي السكنية بمحافظة الإسماعيلية.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول قفز قردين من فصيلة النسناس على شرفات المنازل وسط خوف الأهالي تعرضهم لآذى من الحيوان، بقرية نفيشه، كما انتشر فيديو أخر سجلته كاميرا مراقبة ظهر فيه تسلق قردين على مواسير الغاز الرئيسية لأحد المنازل وسط خلو الشارع من المارة صباحا.

وقال المتابعين في التعليقات إن القرود بدأت في الظهور قبل نحو أسبوع، وتنتقل من مكان لآخر في القرية، وتتسلق على المواسير للوصول إلى شرفات المنازل بحثا عن الطعام، بينما علق أحد المواطنين وذكر أن النسانيس تظهر شمال القرية قرب مسجد عباد الرحمن.

وأبلغ الأهالي مديرية الطب البيطري للتعامل مع القرود والإمساك بها، وسط تأكيدات من المواطنين أنها فرت من صاحبها وضلت طريق العودة فيما بعد.

وتنتشر محال بيع أسماك الزينة والعصافير والحيوانات الألية بمحافظة الإسماعيلية، وبعضها يعرض النسانيس للبيع، ويتراوح سعرها من 3500 إلى 6 آلاف جنيه حسب العمر.

أما عن النسانيس الحرة فهي ليست المرة الأولى التي يرصد فيها المواطنين تلك القرود تتنقل بين المنازل، إذ جرد رصد نسناس قبل عدة أشهر يتردد على الوحدات السكنية بوسط المدينة.

وفي مايو الماضي فر قرد من مالكه بعد فقدان السيطرة عليه، فتعدى على شاب 19 عام سائق توك توك وطفلين ورضيعة عمرها عام وذلك بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.