هندوسيات يرفعن دعوى قضائية للمطالبة بحق الصلاة في مسجد بالهند

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت محكمة هندية إنها تدرس دعوى رفعتها نساء هندوسيات يسعين للحصول على حق الصلاة داخل مسجد في مدينة بشمال البلاد من بين المدن الأكثر قداسة للهندوس.

وقد تصبح الدعوى نقطة خلاف ديني بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة (نحو 200 مليون مسلم)، علما أن المسجد يقع في الدائرة الانتخابية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بشمال الهند.

وقالت مجموعات هندوسية إن رموزا متعلقة بالإله "شيفا" موجودة داخل المسجد، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء. ونفى زعماء المسلمين ذلك، وطالبوا بعدم قبول الدعوى.

ويقع مسجد "جيانفابي" في مدينة فاراناسي على ضفاف نهر الغانج المقدس لدى الهندوس.

وقضت المحكمة اليوم الاثنين "بالإبقاء" على القضية، حسب ما قاله فيشنو شانكار جان، محامي مجموعة السيدات الهندوسيات، للصحفيين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعات في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، للنظر إذا كان يمكن السماح للهندوس بدخول المسجد لعبادة الرموز المزعومة الموجودة بداخله.

وتزايدت الاعتداءات التي تستهدف المسلمين في الهند، واتخذت أشكالا مختلفة خلال الأشهر الماضية، في ظل رد فعل ضعيف من الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



المصدر: الألمانية