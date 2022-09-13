شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور حاسم في أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى التى تقوم به مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، وتطوير قناة السويس.

جاء ذلك خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، إلى مصر ولقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان الجيش المصري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، الإثنين، إن القادة ناقشوا الشواغل الأمنية المتبادلة، بما في ذلك أساليب تحسين أمن الحدود، وفرص تعزيز التدريب المشترك لعملية مكافحة الإرهاب، وفرص تعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأشاد كوريلا بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متواصل، أجرى كوريلا جولة بحرية بقناة السويس الجديدة بمصر، تابع من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة، الإثنين، بعد لقائه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وأعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس بإعتبارها شريانًا حيويًا للعالم أجمع، مشيدًا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس.

وتأتي الزيارة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المجالات وكذا المساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة.