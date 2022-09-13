شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختراق مواقع إيرانية رسمية بينها الاستخبارات والأمن الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن قراصنة يقولون إنهم عراقيون، صباح الثلاثاء، من اختراق مواقع إيرانية من بينها وزارة الاستخبارات والأمن الحكومية.

وقالت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، إن "مواقع الكترونية تابعة لمؤسسات رسمية تعطلت في وقت متأخر من مساء الاثنين جراء هجوم الكتروني من خارج الحدود".

ووفق موقع "سحام نيوز"، فإن المواقع التي شملها الاختراق هي "موقع قناة العالم الإخبارية، وموقع صحيفة صبح نو التابعة للحرس الثوري، وموقع وزارة الإطلاعات الإيرانية (الاستخبارات)".

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "فريق سايبر – جي إن العراقي"، مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية التي عطلت بعض المواقع الإلكترونية الإيرانية، لكنها لم تعلن عن السبب وأهداف الاختراق.