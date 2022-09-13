مصرع 3 أطفال غرقًا وإصابة 6 في حادث سقوط سيارة بترعة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي 3 أطفال مصرعهم بينهم شقيقين غرقًا، بينما أصيب 6 أشخاص آخرون، إثر سقوط سيارة بداخلها أسرة واحدة في مياه ترعة عزبة العمدة في نطاق مركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 3 أطفال جثث هامدة، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، و6 أشخاص آخرون مصابون بإصابات متفرقة نتيجة الحادث.

وبالفحص تبين الفحص وفاة الأطفال الثلاثة "أحمد.ت.ع"، 3 أعوام، و"يوسف.م.ح"، عامين، وشقيقته "رغدة"، 7 أشهر، وجرى إيداعهم بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

كما أصيب كل من "محمد.ي.ح"، 35 عامًا، و"أسماء.خ.ع"، 35 عامًا، و"حنان.خ.ع"، 35 عامًا، و"خالد.م.ع"، 62 عامًا، و"تهاني.ف.ع"، 55 عامًا، و"سعاد.م.ي.ح"، عامين، وجميعهم يقيمون بقرية الورق التايعة لمركز سيدي سالم، مصابون بإصايات مختلفة ما بين جروح، وكسور، وكدمات.