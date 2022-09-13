10 توجيهات من محافظ القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 والذي ينطلق 1 أكتوبر المقبل وذلك وفقا للخريطة الزمنية المعدلة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حزمة توجيهات مشددة من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، وهي كالتالي:

1- سرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي.

2- استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس.

3- الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات.

4- التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة بالمدارس.

5- توافر متطلبات الدفاع المدني بالمدارس من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد.

6- التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

7- الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

8- صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.

9- سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه.

10- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.