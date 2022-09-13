احتشاد طلاب فني تمريض لليوم الثاني أمام الأعلى للجامعات.. وطلاب: "مش هنمشي غير بحقوقنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشرت إحدى صفحات الطلاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بث مباشر جديد، يظهر استمرار احتشاد طلاب معهد فني تمريض من مختلف محافظات الجمهورية، منذ أمس الأحد أمام المجلس الأعلى للجامعات، في إطار مطالبتهم بالاستجابة لعدد من المطالب.

ودشنت مجموعة من طلاب معاهد الفني تمريض على مستوى الجمهورية، هاشتاجات على مواقع التواصل مثل: "قدرات تمريض ظالم.. اختبارات تعجيزية.. الكلية من حق الجميع" احتجاجا على اختبارات القدرات الخاصة بالقبول في كليات التمريض بالجامعات، آملين أن يتم إلغاؤها أو إعادة النظر فيها، بعدما رسب الأغلبية منهم وفقا لما قاله بعض الطلاب لـ"الخليج 365".

وقالت الطالبة منة محمود، إحدى الطالبات المتواجدات أمام المجلس لـ"الخليج 365"، إن وزارة التعليم العالي أعلنت تغيير النتائج لبعض الطلاب، وهذا لم يحدث إلا لعدد قليل فقط، متسائلة كيف تم تغيير النتائج لهم وتحويلها من الرسوب إلى النجاح؟ مستنكرة: "بناءا على إيه الدرجات تتغير لجزء والباقي لأ؟ إزاي تتغير بعد ما الوزارة تعلنها؟".

وتابعت الطالبة: "إحنا بنطالب بإلغاء القدرات والطلاب يدخلوا كلية التمريض بمجموع 75% زي السنة اللي فاتت"، موضحة أن قبول الطلاب العام الماضي كان بتنسيق مناسب لهم وتم قبول عدد كبير منهم بناءا على مجموعهم وعلى اختبار بسيط، من خلال أسئلة عامة ومقابلة شخصية فقط".

وفي هذا الصدد، قال الطالب محمد محمود، طالب بمعهد فني تمريض بالقليوبية لـ"الخليج 365"، إن الطلاب وأولياء أمورهم الموجودين حتى الآن أمام المجلس لن يذهبوا إلا بعد تحقيق مطالبهم، مضيفا: "مش هنمشي إلا بحقنا".

​