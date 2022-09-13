محافظ أسيوط يفتتح معرض حزب "الشعب الجمهوري" لبيع المستلزمات المدرسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، يرافقه السيد عبد الصبور أمين حزب "الشعب الجمهوري" بالمحافظة، معرض المستلزمات المدرسية "الخير لأولادنا" بحي غرب أسيوط.

يأتي ذلك ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي نفذها الحزب بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 %، تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وتفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقيهم الأقسام المختلفة للمعرض، والتي تضم "قسم الملابس والأحذية، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها (الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية - ملابس وأحذية مدرسية) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج".

كما التقى المحافظ ببعض الأهالي والطلاب واستمع منهم إلى انطباعاتهم عن المعارض والمنافذ التى يجرى فتحها بمختلف مراكز المحافظة واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها.

وأشاد محافظ أسيوط بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية داخل المعرض، موجهًا الشكر لأمين الحزب ولكل القائمين على تلك المعارض والمنافذ التى تم ويجرى تنفيذها ، لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، معلنًا دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ قبل بداية العام الدراسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي.