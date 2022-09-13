تحذيرات عراقية من جر البلاد إلى الفتنة الطائفية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

حذرت أوساط دينية وبرلمانية وسياسية في العراق اليوم الاثنين، من مخاطر جر البلاد إلى فتنة طائفية وتهديد السلم الأهلي بعد قيام منشد شيعي بإطلاق عبارات مسيئة لصحابة الرسول الكريم ووصفهم بأنهم "عصابة" وذلك خلال إحياء مراسم شيعية تتعلق بمقتل الأمام الحسين.

وطالب المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء الحكومة العراقية والبرلمان العراقي في بيان صحفي باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق "كل من ينتهك ويزرع الفتنة والوقوف بوجه الهجمات على المقدسات والرموز الدينية من أجل الحفاظ الأمن والسلم الأهلي ولا يحق لأحد التجاوز على عقائد المكون الآخر ورموزه الدينية واحترام المعتقدات ويجب محاسبة الذين يستغلون الشعائر الدينية لتجاوز على مقام الصحابة".

ووصفت كتلة تحالف السيادة "سنة" في البرلمان العراقي بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تلك الإساءة بأنها" تمثل استهتارا واستهزاءا بكل القيم والأخلاق الإسلامية وتعبر بشكل واضح عن سلوك يغذي ثقافة الكراهية والتطرف".

كما أدانت لجنة الاوقاف والعشائر في البرلمان العراقي ما رد على لسان الكربلائي و"تجرؤه بالتهجم على أصحاب الرسول الكريم وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لأنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد.

ويأتي ذلك في مازال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد.