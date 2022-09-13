«نكبة عسكرية وكارثة على موسكو» .. عمرو أديب: أوكرانيا استعادت ٢٠ بلدة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية ، على استمرار تبعيات حرب أوكرانيا وروسيا .

وقال أديب : بسبب حرب روسيا واوكرانيا العالم رجع يستخدم طاقة غير نظيفة .

وأضاف عمرو أديب : الغرب رجع يستخدم الفحم بسبب نقص الغاز .

وتابع عمرو أديب: دول العالم بتدفع ثمن حرب روسيا واوكرانيا غاليا.

واختتم الإعلامي عمرو أديب : محدش كسبان الا تجار الحرب والسلاح

سلاح غربي

وتابع أديب: الأمريكان ادوا الاوكرانيين سلاح غربي ودربوهم.

وأوضح أديب الوضع في الميدان : اوكرانيا استعادت ٢٠ بلدة وروسيا تقهقرت لحدود ما قبل أبريل .