«نكبة عسكرية وكارثة على موسكو» .. عمرو أديب: أوكرانيا استعادت ٢٠ بلدة

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية ، على استمرار تبعيات حرب أوكرانيا وروسيا .
وقال أديب : بسبب حرب روسيا واوكرانيا العالم رجع يستخدم طاقة غير نظيفة .
وأضاف عمرو أديب : الغرب رجع يستخدم الفحم بسبب نقص الغاز .
وتابع عمرو أديب: دول العالم بتدفع ثمن حرب روسيا واوكرانيا غاليا.
واختتم الإعلامي عمرو أديب : محدش كسبان الا تجار الحرب والسلاح
سلاح غربي
وتابع أديب: الأمريكان ادوا الاوكرانيين سلاح غربي ودربوهم.
وأوضح أديب الوضع في الميدان : اوكرانيا استعادت ٢٠ بلدة وروسيا تقهقرت لحدود ما قبل أبريل .