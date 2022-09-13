شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اشتراطات لضمان سلامة تداول الأغذية.. أبرزها الاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذا كانت مغشوشة.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات الواجب توافرها لضمان جودة وسلامة الأغذية .

ووفقا للقانون

يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.

يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.