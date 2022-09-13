شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون رياضي بالدراجات وندوات حول التغيرات المناخية ومعارض غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، مؤتمراً صحفياً، تحت عنوان "التغيرات المناخية المخاطر والحلول وذلك" بإقامة سبعة حلقات نقاشية، والمنعقدة في مقر جامعة بدر، وتناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء وذلك بخلاف الجلسة الختامية التي بلورت توصيات المؤتمر في عدد من ‏التوصيات الهامة والتي تعد بمثابة لبنة أساسية حول مخاطر التغيرات المناخية وحلولها المقترحة، وبحضور أكثر من 750 قيادة من أعضاء الحزب والخبراء والمتخصصين وفي مقدمتهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة، ولفيف من العلماء والسياسيين والخبراء الأكاديميين والشباب والمهتمين بقضايا المناخ.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانة قسم المناخ، ماراثون رياضي بالدراجات والاسكيت، وشارك في الماراثون ما يقرب من 500 مشارك، وانطلق من أمام كافيه أوبرا المواجه لمركز شباب الاستاد مرورا بشوارع بورسعيد السياحية "طرح البحر، و23 يوليو"، وجاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الأمانة ببورسعيد، وبدأت الفعالية الرياضية في تمام الثامنة صباحاً، واستغرقت المسافة ما يقرب من نصف ساعة، وتم في نهاية الماراثون توزيع جوائز عينية على الفائزين.

وفى محافظة قنا،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، أكبر معارض الحزب أمام نادي المعلمين بوسط المدينة لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأشاد محافظ قنا، بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا من خلال مشاركته في جميع الفعاليات وافتتاح العديد من المعارض لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بجانب اهتمامه الكبير بالتوعية ومواجهة قضية العصر وهي ظاهرة التغيرات المناخية، وكانت أمانة الحزب افتتحت 5 معارض للمستلزمات المدرسية بمراكز أبوتشت وقوص وقفط ومركز قنا وبندر قنا جميعها توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ويوفر المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40%.

وفي محافظة الشرقية،

واصلت الوحدات الحزبية بمختلف مراكز الشرقية أدوراها التمهيدية بين الفرق المشاركة في دوري كرة القدم الذي يقام للعام الرابع على التوالي، حيث اشتعلت المنافسات بين فرق الوحدات الحزبية في أدوار مسابقة كرة القدم التمهيدية والتي تجري على مستوى الوحدات الحزبية واستمرار المتابعة اللحظية لكافة المنافسات نظرًا لأهتمام الشباب بهذا الدوري وحرصهم على الصعود للتصفية على مستوى المحافظة والجمهورية، وجاءت أبرز المراكز، فاقوس، وكفر صفر، وأبو حماد، وأولاد صقر، وديرب نجم، وأبو كبير.

وفي محافظة الجيزة،

أقامت أمانة قسم الشيخ زايد، معرض لبيع كافة مستلزمات المدارس لمساندة الأهالي أولياء الأمور مع قرب بدء العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، ويستمر لمدة أسبوعين، بحضور أمين الحزب بالمحافظة وقيادات وكواد الحزب بالمحافظة.

كما تواصلت أمانات أقسام منشأة القناطر وبولاق الدكرور، سلسلة الندوات التثقيفية التي ينفذها الحزب للتوعية بمخاطر التغير المناخي تحت شعار "وطن أخضر".

كما تواصلت فاعليات دوري مستقبل وطن باستكمال مباريات الدور الأول، وسط حماس شبابي ومنافسات قوية، بالعياط والحوامدية والعجوزة وأجرت أمانة البدرشين القرعة الخاصة بالدوري تمهيدًا لإنطلاق مباريات الدور الأول على مستوى المركز.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز إدكو، احتفالية كبري لتكريم الطلبة المتفوقين، من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي وأسر الطلاب المتفوقين، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات وتقديم لهم شهادات تقدير وجوائز عينية وممر شرفي لتمييزهم.

كما تواصل أمانات مراكز، بندر كفر الدوار، والمحمودية، مباريات الدور الأول من دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بالوحدات الحزبية، بحضور لفيف من قيادات وأعضاء الحزب والوحدات الحزبية وعدد من جمهور الفرق المتنافسة.

وفي محافظة الإسكندرية،

استضافت أمانة قسم المنتزة ثالث، ندوة حول الاقتصاد المصري ومواجهة تحديات المستقبل، حاضرت فيها، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بالقسم، وذلك في حضور عدد من أعضاء هيئة المكتب وأعضاء الحزب.

كما افتتحت أمانة قسم محرم بك، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، بمشاركة 40 فريقا.

كما افتتحت أمانة قسم كرموز، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا.

كما افتتحت أمانة قسم الرمل ثان، فعاليات الموسم الرابع من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، بمشاركة 20 فريقا.

كما نظمت أمانة شئون الزراعة والري والموارد المائية بالمحافظة، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الأمانة العامة بالمحافظة، وتناولت الندوة حول تعريف التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.

وفى محافظة أسوان،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وأثرها علي التنمية الشاملة في مصر، تحت عنوان"مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27"، تهدف الندوة إلي تحقيق الجانب التوعوى من خلال رفع الوعى لدى المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والوصول به إلى مرحلة يتعامل فيها المواطن مع البيئة وكأنها كائن حى ملموس يحتاج إلى رعاية وعناية، وجانب الداعم لوطننا الحبيب مصر التى تستضيف هذه القمة العالمية وتسعى من خلالها إلى حماية الأمن البيئى للكرة الأرضية كلها.

كما نظمت أمانة مركز إدفو، أولي ندواتها ضمن سلسلة من الندوات العلمية حول التغيرات المناخية فى مصر بين التأثيرات السلبية وسبل التكيف ووسائل التخفيف فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، اللقاء الجماهيري تحت شعار "إحنا معاك" للعام الثانى على التوالى، وبحضور نواب الحزب بالدائرة الثالثة بمجلسى النواب والشيوخ للإستماع إلى مشاكل المواطنين والتوصل إلى حلول جذرية لها، في الوحدة المحلية بقرية الشامية، حيث قام المواطنون بتقديم العديد من الطلبات العامة منها طلبات خاصة.

كما أطلقت أمانة مركز أبوتيج، دورة تدريبية لتنمية المهارات على فنون الاتصال وإدارة الوقت وتنمية الذات والتي استمرت لثلاث أيام متتالية وحضرها أكثر من 60 متدربا تلقوا عدد من المحاضرات المكثفة خلال أيام التدريب، وشهدت أيام التدريب حضور أكثر من 60 متدرب ومتدربة من الشباب، وأختتمت الفاعلية بتوزيع شهادات التقدير المعتمد من الحزب لإجتياز الشباب الدورة

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمدينة الواسطي، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول"، وذلك بمقر الحزب بمدينة الواسطي، للتوعية بتأثير تغير المناخ علي حياة البشر.

كما أقامت أمانة مركز الواسطي، معرضاً لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بدائرة المركز والقري المحيطة وسط إقبال من المواطنين في الساعات الأولي لتشغيل المعرض، وشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين في الساعات الأولي من افتتاحه، وذلك لوجود تخفيضات وصلت إلي 20% مثيلاتها بالأسواق.

وفي محافظة الدقهلية،

كما تواصل أمانات مراكز طلخا، وميت غمر، وميت سلسيل، ودكرنس، والجمالية، مباريات الدور الأول من دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بالوحدات الحزبية، بحضور لفيف من قيادات وأعضاء الحزب والوحدات الحزبية وعدد من جمهور الفرق المتنافسة.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، فاعلية تدريب "أساسيات العمل الصحفى" لتدريب طلاب وخريجين كليات وأقسام الإعلام، وكانت فعاليات التدريب بحضور 100 متدرب مقسمين على مجموعتين بمقر الحزب من أجل تدريبهم على أساسيات ومهام العمل الصحفى.

كما تنظم أمانة مركز كفر البطيخ، ندوة دينية لمناقشة حقوق الزوج والزوجة ومايدور حولهم من أحداث والحديث عن كيفية التعامل بينهما كما حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور علماء الأزهر الشريف، بمقر أمانة المركز.

كما تواصل أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، لليوم الرابع عشر علي التوالي في توزيع ألف شنطة مدرسية، ضمن مبادرة "أهلا مدرستي"، وذلك احتفالاً بالعام الدراسي الجديد.

كما تنظم أمانة مركز فارسكور، قافلة طبية للكشف علي أمراض الكبد وأورام الكبد بالمجان، غدا الثلاثاء، والتي تحمل رقم 19، في قرية الغوابين، وتجري القافلة الكشف المبكر عن أمراض الكبدى الدهني وفيروسات الكبد بالتنسيق مع مستشفي الكبد المصرى، بمقر الجمعية الخيرية بالغوابين.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما تواصل أمانة مركز طامية، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، الورشة السادسة ضمن فعاليات مبادرة "أنا مش ضعيفة"، والتي اطلقتها أمانة ثان طنطان والتي تهدف لتدريب النساء علي الحرف اليدوية بالمجان بهدف زيادة الدخل الاقتصادى ودخول سوق العمل.

كما نظمت أمانة مركز السنطة، احتفالية لتكريم الأطقم الطبية والمعلمين المتميزين والشؤون الاجتماعية بالوحدة الحزبية بشنراق، نظرًا لما قدموه من تفانى وإخلاص فى العمل، وحرصهم الشديد على الأمانة الموكلة إليهم، وتقديرهم لمهنتهم السامية، وتمسكهم بالسلوكيات الإنسانية الراقية .

تواصل أمانات الحزب، فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "أول محلة- طنطا- السنطة- زفتي- قطور- كفر الزيات- ثان طنطا".

وفي محافظة الإسماعيلية،

انطلقت مباريات اليوم الثالث من دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة 2022، في كلاً من مركز القنطرة غرب ومركز الإسماعيلية، حيث شهدت جميع المباريات حالة من الندية والمنافسة الشريفة بين جميع الفرق وسط متابعة كبيرة من جماهير ومحبي كرة القدم بكلا المركزين.

وفي محافظة الأقصر،

أقامت أمانة بندر الأقصر، معرضاً لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومقره أمام محطة سكك حديد الأقصر، بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، ويعد المعرض ثالث معارض الحزب بالمحافظة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار الإستعداد للعام الدراسي الجديد، وتضم المعارض كافة المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وأدوات مدرسية كاملة والشنط بأسعار تنافسية وبتخفيضات مميزة، ويشارك فيها مجموعة من التجار وتضم اقسام للأدوات المدرسية وللزي المدرسي واقسام خاصة بالشنط والأحذية وتوفر المعارض كافة المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وبتخفيضات هائلة تناسب جميع فئات أهل محافظة الأقصر.

وفي محافظة مطروح،

أقامت أمانة مركز الحمام، معرضاً كبيراً لبيع المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة تصل إلي 25 %، وتواصل أمانات الحزب في تنفيذ سلسلة معارضها لمواجهة الغلاء، وتوفيرا لمستلزمات المدارس بمركز الحمام، وتم خلال المعرض طرح كل مايلزم الأسرة من أدوات مدرسية وكتابية وملابس مدارس وشنط وكافة مستلزمات المواطن بأسعار مخفضة؛ حيث لاقي المعرض استحسان واقبال أهالي المركز .

كما أجرت أمانة مركز مطروح، القرعة العلنية للفرق المشاركة في دوري مستقبل وطن بنخسته الرابعة، 2022، وبحضور ممثلي الفرق المشاركة بعدد 32 فريق.

وفي محافظة المنيا،

أقامت أمانة مركز دير مواس، معرضها لبيع المستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وذلك ضمن سلسلة من المعارض التي يقوم الحزب بافتتاحها بجميع المراكز، وذلك بقاعة شهرزاد بمدينة ديرمواس، وبحضور القيادات التنظيمية للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمركز، ويهدف المعرض لتوفير وبيع المستلزمات الدراسية والملابس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، تيسيرًا على أولياء الأمور والتخفيف عن كاهلهم.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز قويسنا، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التغير المناخي وتأثيره على العالم"، وشهدت الندوة حضورا جماهيريا مكثفا، وتم خلال الندوة مناقشة دور الحزب والأجهزة المعنية في مواجهة أثار التغيرات المناخية والبيئية والدور المنوط بالحزب أداؤه، ومدي خطورة التغيرات المناخية وتأثيرها في مجالات الحياة المختلفة.

كما أقامت أمانة مركز سرس الليان، ندوتها التثقيفية، تحت عنوان "الحفاظ علي الصحة العامة"، والمنعقدة بمقر الحزب بسرس الليان، وجاءت الندوة من أجل تقديم نصائح للحضور للعيش بحياة صحية سليمة والحديث حول العادات والسلوكيات الغذائية غير الصحيحة المسببه للأمراض وطرق تصحيحها.

كما تواصل أمانات الحزب، فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "الشهداء- أشمون- منوف – شبين الكوم".

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، حفل ختام برنامج تدريبي مجاني عن الاسعافات الأولية لأهالي قرية عين القضا، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمركز شباب عين القضا، والذي نظمه أمانة الحزب بالمركز بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد والذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعدد 50 متدربا ووسط حضور كبير من رموز المجتمع بالقرية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.