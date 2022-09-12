شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. تأجيل قمة ليفربول والبلوز وكانتي يرفض الاستمرار في صفوف الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار المثيرة الخاصة بنادي تشيلسي الإنجليزي، أبرزها " تأجيل قمة ليفربول والبلوز"، ورفض نجولو كانتي تجديد عقده مع أبطال العالم 2022.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز أخبار تشيلسي اليوم الإثنين، وذلك يأتي كالتالي..

في بيان رسمي.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر تأجيل مباراة ليفربول وتشيلسي

تم التأكيد مساء اليوم الإثنين على تأجيل مباراة تشيلسي وليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

وجاء ذلك في بيان نشرته رابطة الدوري الإنجليزي عبر الموقع الرسمي، وذلك جاء كالآتي...

أكد البيان: "ستستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع بعد تأجيل الجولة الماضية".

واستمر: "ستقام 7 من مباريات الدوري الإنجليزي العشر في نهاية هذا الأسبوع، مع تأجيل 3 مباريات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة".

وواصل: "المباريات المؤجلة هي (تشيلسي ضد ليفربول) في ستامفورد بريدج، و(مانشستر يونايتد على أرضه ضد ليدز يونايتد)، و(برايتون ضد كريستال بالاس)".

وتابع: "بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى ذات الصلة، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث".

واستكمل: "بالنسبة للمباريات التي ستُلعب خلال فترة الحداد الوطني، سيتم تكريم الملكة في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأختتم البيان مؤكدًا: "سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة في الوقت المناسب".

كانتي يرفض تجديد عقده مع البلوز لهذا السبب

أكد موقع "ذا أثليتك" أن تشيلسي تقدّم بعرضٍ لـ نجولو كانتي الشهر الماضي من أجل التجديد لمدة عامين، مع وجود خيار التمديد لعام ثالث.

ورفض الدولي الفرنسي العرض لرغبته في الحصول على عدد آخر بعدد سنوات أكثر، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

تعرف على أرقام نجولو كانتي مع تشيلسي

ولعب كانتي حتى الآن 262 مباراة مع تشيلسي في جميع المسائل، ناجحًا في تسجيل خلالها 13 هدفًا، وصناعة 15 آخرين.

وفي سياق اخر.. من المقرر أن يقع تشيلسي في مواجهة قوية أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، وتقام المباراة مساء الغد الأربعاء الموافق 14 من سبتمبرالجاري، على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.