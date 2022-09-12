12 سبتمبر , 2022
موسكو: أكد الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا ستحقق أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، في أول تعليق من الكرملين على التقدم الكبير للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف في مطلع الأسبوع.
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا توجد مناقشات حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذري،ة بعد زيارتها للمحطة.
ورفض بيسكوف الرد على أسئلة حول حشد محتمل لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يجدد تأكيد قدرة روسيا على تحقيق أهدافها في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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