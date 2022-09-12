الحرس الملكي إستعد لإطلاق النار عليه .. لحظة إعتراض رجل لـ «موكب الملك تشارلز»

الشارقة - اميمة ياسر - اعترض رجل، موكب ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، ما أثار ذعرا أمنيا بين الحرس الملكي، الذي كان يستعد للتعامل معه وإطلاق النار عليه، ليتضح أنه يطلب التقاط صورة مع الملك.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" بريطانية، إن الملك تشارلز كان متجها من قاعة وستمنستر إلى اسكتلندا، عندما ركض رجل بجوار سيارة الملك تشارلز الثالث في لندن.

وعلى الفور، قفز ضباط الحماية المرافقة للملك من سيارتهم لاعتراض الرجل، وأمروه بالابتعاد عن طريق الموكب.

يحمل "كاميرا"

وكان الضباط على استعداد للتعامل مع الرجل باعتباره مصدر تهديد، قبل أن يتضح أنه يحمل "كاميرا" ويرغب في التقاط صورة.

يأتي ذلك في وقت تفرض الشرطة البريطانية إجراءات صارمة بالعاصمة لندن، استعدادا لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث نشرت القناصة على أسطح المنازل و1500 جندي و10 آلاف شرطي بجميع أنحاء العاصمة.

ونقلت الصحيفة عن عضو سابق بخدمة النخبة الجوية البريطانية قوله إن تصرفات المعجبين الملكيين "مجنونة".

وقال أحد الضباط السابقين إن هذا الرجل محظوظ "لكنه لم يتلقى رصاصة في رأسه".