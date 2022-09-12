شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى: "المتحدة" حائط صد فى مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن الجميع لمس فى أداء قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال متابعة قناة اكسترا نيوز، أنه يقوم بدوره بكل حرفية ومهنية ويؤدى مهمته بتوازن شديد ويُركز على المعلومة الصحيحة المُجردة.

وأوضح بسيونى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة تُقدم تغطية مختلفة فى التعامل مع الأخبار المتعلقة بالشأن الدولى والإقليمى عن باقى قنوات المنطقة، وذلك عبر قناة "اكسترا نيوز"، مشيرا إلى أن تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى هو خير استغلال للثقة التى اكتسبها القطاع خلال السنوات الماضية فى مواجهة الشائعات ومد المواطنين بالمعلومات الصحيحة.

وأضاف محمود بسيونى، أن الإفراط فى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى جعل الحصول على المعلومة الصحيحة حق بعيد لكل العالم وليس المصريين فقط، قائلا: "وهو حق من حقوق الإنسان، والشركة تقدم خدمة اجتماعية جديدة للمواطنين".

وأشار بسيونى، إلى أن الدولة المصرية تتعرض لحملة وحرب إعلامية مستمرة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وذلك من جانب قوى ظلامية، مؤكدا أن الشركة قادرة على القيام بهذا الدور واستثمار نجاحاتها خلال الأعوام الماضية، وأن تصبح حائط الصد فى مواجهة تيار الشائعات والأكاذيب وإيصال المعلومة الصحيحة المجردة للمواطن المصرى.