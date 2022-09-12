شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يشيد بقرارات إعلام المتحدة.. ويؤكد: لا بديل عن معركة بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، بقرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية.

وقال بركات فى بيان له، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة حملات التشكيك والتخوين ومحاولات تزييف الرأى العام التى يتبعها إعلام الجماعة الإرهابية للنيل من استقرار مصر وأمنها الداخلى والخارجي .

وأثنى رئيس حزب أبناء مصر على توجه الشركة المتحدة للعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة بإرسال الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية ، التى تتولى بدورها تبنى هذه القضايا .

وشدد بركات على أن المعركة مع هذه الفئة الضالة أصبحت معركة وجود ، فلا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدى أمام كل حملات التشويه والتزييف التى تستهدف خلق صورة غير حقيقية عن المجتمع المصري فى الخارج تحقيقا لمختطاتهم المشبوهة .