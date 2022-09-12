الثاني خلال ساعتين.. 9 مصابين في اصطدام أتوبيس بـ"جمل" جنوبي سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصيب 9 أشخاص في اصطدام أتوبيس بـ"جمل"، للمرة الثاني خلال ساعتين وعلى الطريق نفسه الدولي جنوبي سيناء، الذي شهد حادثة مماثلة قبل ساعتين اليوم الإثنين.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي رقم "6254" مع جمل بجوار مصنع الجبس على الدولي قبل مدينة رأس سدر بنحو 50 كيلو أمام مصنع الجبس.

وقد جرى الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام لتلقي العلاج.

يذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه وللسبب نفسه خلال الساعتين الماضيتين، وقد أصيب في الحادث الأول شخصين.

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