إصابة شخصين في اصطدام أتوبيس بـ"جمل" جنوبي سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أصيب شخصان في اصطدام أتوبيس بـ"جمل"، مساء اليوم الإثنين، على الطريق الدولي الجديد جنوبي سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بإصابة شخصين في اصطدام أتوبيس تابع لمعسكر قوات أمن شرم الشيخ رقم "ي. ف.ج 436" بـ"جمل"، على الطريق الدولي الجديد أمام مصنع الجبس بمدينة رأس سدر.

أسفر الحادث عن إصابة مجندين: أحمد عيد سلامة - 22 عامًا من الإسماعيلية، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات بالجسد، ومحمد السيد عطية على الصياد - 21 عامًا من المنصورة، اشتباه دخول جسم غريب بالعين وسحجات متفرقة الجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.