دعاء فاروق تكشف آخر تطورات حالة زوجها الصحية: "الزيارة ممنوعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، أن حالة زوجها مستقرة ودخل المستشفى، والزيارة ممنوعة.

وكانت دعاء استغاثت لمساعدة زوجها، حيث كتبت منشورًا على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": طيب مضطرة لأول مرة استغيث جوزي بينزف نزيف شديد وأنا في طوارئ مستشفى زايد التخصصي حد يلحقني.

وعلى إثر الاستغاثة، تدخلت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، للتواصل مع المستشفى والإعلامية والاطمئنان على حالة زوجها ومدى حصوله على الخدمات الصحية اللازمة، والتي كان يحصل عليها حينها بالفعل وفق المصدر.

وهذا ما أشارت إليه الإعلامية في تدوينتها بالقول: "شكرا للجميع تم الاتصال بنا من مكتب رئاسة الوزراء، شكرا لكل الناس الطيبة اللي جت وعاوزة تتبرع بالدم جزاكم الله خيرا بس مفيش احتياج للدم حاليا شكرا للجميع ولمشاعركم الطيبة دخلنا المستشفى ويتم عمل اللازم وبعتذر عن منع الزيارة شكرا للجميع".

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