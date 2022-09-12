مجلس الوزراء الكويتي يوافق على تأسيس شركة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء الكويتي على تأسيس شركة مساهمة "مقفلة" تكون مملوكة بالكامل لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما استعرض مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه اليوم /الإثنين/ برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس الشركة على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد.