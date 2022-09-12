أوكرانيا وروسيا مهتمتان بحماية المحطة النووية

زعمت القوات الأوكرانية بأنها استعادت المزيد من الأراضي من روسيا، وأصبحت تتجه إلى الحدود الشمالية الشرقية في بعض الأماكن كجزء من تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي المحتلة. وقال الجيش الأوكراني إن قواته حررت أكثر من 20 مستوطنة في غضون 24 ساعة، فيما ذكر رئيس وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة أنه بدأ مشاورات مع أوكرانيا وروسيا بشأن دعوته إلى «منطقة حماية للأمان والأمن النوويين»، حول محطة الطاقة في زابوريزهيا، والتزام بعدم تضمين أي عمل عسكري ورأى اهتمامًا من الجانبين.

مهاجمة المحطة

وقدم رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقتراحه الأسبوع الماضي بعد أن قاد فريقًا من المفتشين إلى المفاعل النووي، أكبر المفاعلات في أوروبا بستة مفاعلات، لكنه قدم تفاصيل قليلة في ذلك الوقت. وقال جروسي للصحفيين في مقر الوكالة بفيينا «ما نحتاجه هنا حقًا هو اتفاق أوكرانيا وروسيا على مبدأ بسيط للغاية يقضي بعدم مهاجمة المحطة أو عدم قصفها». وبعد الإلحاح على ما إذا كان اقتراحه يتضمن نزع السلاح، قال جروسي: «في الأساس، إنه التزام بعدم تضمين أي عمل عسكري سينطوي على استهداف.. المحطة، أو نصف قطر يمكن أن يؤثر على عملها الطبيعي». وذكر عن الجانبين أنه «رأى مؤشرات على اهتمامهما بهذا الاتفاق»، وأضاف أنه يجري استكشاف التفاصيل الفنية، بما في ذلك نصف القطر الذي ستنطبق عليه الاتفاقية وكيف سيعمل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يزال خبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة بعد عودة بقية فريق جروسي إلى ديارهم.

لوم القصف

ولم تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باللوم على القصف الأخير الذي ألقت أوكرانيا وروسيا باللوم فيه على بعضهما البعض، واحتلت القوات الروسية المصنع، لكن موظفيه الأوكرانيين يديرونه منذ بداية الحرب.

وذكر جروسي: «ما أراه.. جانبين يتواصلان معنا، لكنهما يطرحان الكثير من الأسئلة»، قال إننا «نحاول أن نجعلها بسيطة، نحاول أن نجعلها عملية، لأننا نحتاجها في أسرع وقت ممكن». وأعيد توصيل محطة زابوريزهزيا بشبكة الكهرباء الأوكرانية في نهاية الأسبوع، مما سمح للمهندسين بإغلاق آخر مفاعل تشغيل في محاولة لتجنب كارثة مع احتدام القتال في المنطقة.

فقدت المحطة مصدرها الخارجي للطاقة بعد انقطاع جميع خطوط الكهرباء بسبب القصف، عملت في «وضع الجزيرة» لعدة أيام، لتوليد الكهرباء لأنظمة التبريد الحيوية من مفاعلها التشغيلي الوحيد المتبقي، وتعتبر هذه طريقة غير مستقرة لتشغيل محطة نووية.

الروح المعنوية وفي الأيام و وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، بعد شهور من التحرك القليل الملحوظ في ساحة المعركة، رفع الزخم الروح المعنوية الأوكرانية وأثار انتقادات علنية نادرة لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بينما بدأت المدن الأوكرانية في الخروج من الاحتلال الروسي، زعم زعيم محلي أن قوات الكرملين ارتكبت فظائع ضد المدنيين هناك مماثلة لتلك الموجودة في الأماكن الأخرى التي استولت عليها موسكو. وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية: «في بعض مناطق الجبهة، وصل المدافعون عننا إلى حدود الدولة مع الاتحاد الروسي»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيتم سحب القوات من منطقتين في تلك المنطقة لإعادة تجميع صفوفها في منطقة دونيتسك الشرقية. وظهرت تقارير عن حدوث فوضى مع انسحاب القوات الروسية فجأة، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الخاطف الأوكراني قد يشير إلى نقطة تحول في الحرب، على الرغم من أن بعض المحللين حذروا من أن القتال سيستمر على الأرجح لأشهر، لقد تحول الزخم ذهابًا وإيابًا من قبل، ولكن نادرًا ما يحدث مع مثل هذا التأرجح الكبير والمفاجئ. كان المزاج مبتهجًا في جميع أنحاء البلاد، في خاركيف، أشادت السلطات بإعادة الكهرباء والمياه إلى حوالي 80 % من سكان المنطقة في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية التي قطعت الكهرباء في العديد من الأماكن في أنحاء أوكرانيا.