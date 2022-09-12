خطوات ترافق توديع الملكة إليزابيث الثانية

أدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية إلى سلسلة من الخطوات الاحتفالية والدستورية المصممة بإحكام، حيث تمر بريطانيا بفترة حداد وطني وتدخل عهد الملك تشارلز الثالث.

تغطي خطة طويلة الأمد مدتها 10 أيام، تحمل الاسم الرمزي عملية جسر لندن، ترتيبات الرحلة الأخيرة للملكة إلى لندن وجنازة الدولة، فيما يلي نظرة على ما سيحدث في الأيام القادمة:

الأحد 11 سبتمبر

نُقل تابوت الملكة المصنوع من خشب البلوط من قلعة بالمورال في أسكتلندا بواسطة ستة من حراس الطرائد من ممتلكاتها ووضعوا في حاشية من سبع سيارات. ثم تم نقلها ببطء إلى إدنبرة، مروراً بالبلدات والقرى في الريف الأسكتلندي. وقدم الناس احترامهم على طول الطريق، من الوقوف على جانبي الطرق الريفية إلى التجمع في حشود ضخمة في إدنبرة. وتم إعلان تشارلز ملكًا في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة: أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وفي لندن، استضاف الملك الجديد حفل استقبال لدبلوماسيين من 14 دولة أخرى من دول الكومنولث.

الاثنين 12 سبتمبر

يزور الملك تشارلز الثاني وكاميلا حرم الملك البرلمان لتلقي التعازي من مجلس العموم ومجلس اللوردات.

ويطير الزوجان الملكيان بعد ذلك إلى إدنبرة، حيث يحضران قداسًا لإحياء ذكرى الملكة، ويزوران البرلمان الأسكتلندي ويلتقيان بكبار المسؤولين.

ويسافر نعش الملكة برفقة الملك وقرينته الملكة إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، حيث سيبقى لمدة 24 ساعة حتى يتمكن الجمهور من احترامهم.

كما يقيم أفراد العائلة المالكة وقفة احتجاجية بالقرب من التابوت في المساء.

الثلاثاء 13 سبتمبر

- نقل نعش الملكة إلى مطار إدنبرة، سيتم نقلها من قبل القوات الجوية الملكية إلى لندن ونقلها إلى قصر باكنجهام.

-وسيزور الملك وكاميلا أيرلندا الشمالية، حيث يلتقيان بالسياسيين والقادة الدينيين ويحضرون قداس إحياء الذكرى في كاتدرائية القديسة آن.

الأربعاء 14 سبتمبر

يُنقل التابوت من قصر باكنجهام إلى البرلمان على عربة مدافع، ويخلفه الملك وأفراد العائلة المالكة.

تم وضعه في قاعة وستمنستر في القرون الوسطى بالبرلمان، حيث يؤدي رئيس أساقفة كانتربري خدمة قصيرة، ستستلقي الملكة بعد ذلك لمدة أربعة أيام، حتى صباح جنازتها.

سيتمكن أفراد الجمهور من التعبير عن احترامهم وستبقى القوات يقظة على مدار الساعة.

الجمعة 16 سبتمبر

الملك والملكة سيزوران ويلز.

الاثنين 19 سبتمبر

سيتم نقل نعش الملكة من قاعة وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر القريبة لحضور جنازة رسمية تبدأ في الساعة 11 صباحًا ومن المتوقع أن يحضر القادة وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

- الجنازة هي نهاية 10 أيام من الصباح الوطني، وسيكون اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة