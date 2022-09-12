عقد الاجتماع 31 لمديري عموم الدفاع المدني بدول الخليج

واستهل الاجتماع بكلمة من ممثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية المستشار محسن عبيد الحازمي نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع مبار الهاجري، وتمنوا للمجتمعين السداد والتوفيق في اجتماعهم الموقر.
وانتقلت الكلمة إلى المدير العام للدفاع المدني الذي رحب فيها بجميع الوفود المشاركة ونقل تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، متمنين في ذلك للمجتمعين بالخروج بنتائج وتوصيات يكون لها الأثر الواسع والكبير في المساهمة حيال تعزيز الحماية المدنية في أقطار دول المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة بنودها في نتائج تطبيق توصيات الاجتماع الـ 30، والتطورات والمستجدات في أنشطة أجهزة الدفاع المدني.
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