شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا... عدم عزف نشيد دوري الأبطال فى ملاعب بريطانيا خلال الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت المملكة المتحدة بشكل رسمي عن عدم عزف نشيد دوري الأبطال الشهير فى مباريات الفرق الإنجليزية هذه الجولة، ويتضمن هذا القرار الأندية التي ستستضيف أندية أوروبية آخري، على أن يتم تطبيق هذا القرار فى مباراة ليفربول غدًا أمام أياكس فى الجولة الثانية، والذي من المقرر أن يقام على ملعب الأنفيلد معقل الليفر.

ويجري هذا القرار على بعض الأندية الآخري أمثال تشيلسي والتي ستستضيف ريد بول سالزبروغ ضمن مباراة الجولة الثانية يوم الأربعاء القادم، والذي من المقررله أن يقام فى لندن، يأتي ذلك إستمرارًا لحالة الحداد داخل بريطانيا، بسبب وفاة إليزابيث حاكمة المملكة المتحدة.



تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم فى وقت سابق عن تعليق المسابقة المحلية فى إنجلترا، نظرًا للحالة الطارئة التى تمر بها البلاد لوفاة الملكة إليزابيث حاكمة الولاية المتحدة البريطانية عن عمر يناهز 96 عامًا، بعدما ظلت 70عامًا كاملًا على كرسي الحكم، كأطول فترة حكم لحاكم فى جميع الدول.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الفترة التى سيتوقف على أساسها البيرميرليج، حيث أكد على عدم خوض مباريات الجولة السابعة وتأجيل هذه الجولة فى الوقت الراهن، فى الوقت الذي لم تكشف فيه الرابطة عن مواعيد محددة لخوض هذا الأسبوع.