انت الان تتابع خبر امتداد: الشعب ضحية التعنت بالمواقف والبرلمان لم يؤدي مهامه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصالح في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "مبادرة حركة امتداد وطنية ولا تريد إرضاء التيار الصدري او الاطار التنسيقي والاهم مصلحة الشعب العليا مع مراعاة الوضع الحساس الحالي".وأضاف: "نحن والشعب ضحية التعنت بالمواقف السياسية ويجب ان يستفاد منها او العبرة يجب ان تكون حاضرة وعدم التزحزح هي من أسباب تعطل الأمور.

وأشار الصالح الى ان "الحكومة الحالية يجب ان تكون مؤقتة بحسب بيان المحكمة الاتحادية"، مشددا على ان " البرلمان لم يؤدي مهامه الدستورية والمهمة الوحيدة التي اتمها هي انتخاب رئيس البرلمان والمهام الأخرى عجز البرلمان عن تنفيذها".

وبين انه "لا عودة لحكومات المحاصصة واذا تم تشكيل حكومة محاصصة وتقسيم للكعكة فان الشباب سيرفضون هذه الحكومة".



واوضح الصالح: "لن نرضى باي حكومة تنبثق عن البرلمان واذا لم تشكل اغلبية لتشكيل حكومة وطنية سنعارض من داخل البرلمان وسنمارس دورنا النيابي من خلال المعارضة"، مبينا انه "اذا كانت الحكومة القادمة ضمن المحاصصة فلن ندخل البرلمان".