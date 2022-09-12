شكرا لقرائتكم خبر أشتية: إسرائيل ألغت بنود اتفاق أوسلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس أن «التصعيد الإسرائيلي وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية»، مشيرا إلى أن إسرائيل ألغت معظم بنود اتفاق أوسلو ولم تبق منه شيئا يذكر.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن «الاختباء وراء غياب الأفق السياسي، وانشغال العالم في حرب أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في إسرائيل، لا يمكن أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال».

وأضاف أن «على العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به إسرائيل تجاه شعبنا المظلوم المحتل، ونؤكد أن شعبنا صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال».

وقتل ستة فلسطينيين هذا الشهر وأكثر من 90 آخرين منذ بداية العام الحالي برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في ظل تصعيد ميداني غير مسبوق منذ سنوات.

وأشار أشتية إلى مرور 29 عاما على توقيع اتفاق «أوسلو» للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي كان يفترض أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

وقال بهذا الصدد إن إسرائيل «لم تبق شيئا يذكر من اتفاق أوسلو، وألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي».

وأضاف أن إسرائيل «استمرت بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والأسرى المرضى، بما هو مخالف للاتفاق».

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية «إلا أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها».

وأضاف أن «الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، وهذا ما نريد».