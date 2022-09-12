مقتل 4 عسكريين أتراك شمال العراق

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وذكرت الوزارة في بيان أن اشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية «المخلب - القفل»، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين نقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.وأوضحت أن جنديا آخر من المصابين توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 4.
وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.
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