تقرير حقوقي يفضح دموية الحوثي في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق تقرير حقوقي صادر عن منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية عدد ضحايا الهجمات الصاروخية والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين بمدينة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى فبراير من العام الحالي، وأشار إلى أنهم بلغوا 2316 قتيلا وجريحا مدنيا.

وحسب التقرير فإن عام 2021م هو الأكثر دموية، حيث بلغت إحصائيات القتل والإصابة عدد 543 منها 190 حالة قتل، وعدد 352 إصابة متنوعة، يليه عام 2016م، حيث وصلت جرائم القتل والإصابات عدد 454 حالة.

وصد فريق المنظمة عدد 123 حالة قصف واستهداف لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب يأتي في المرتبة الأولى مخيم الميل، ووثق عدد 2273 استهدافا للأعيان المدنية، تنوعت ما بين 421 حالة استهداف للمنازل المدنية، و52 حالة استهداف لمخيمات النازحين، وعدد 96 حالة استهداف للمدارس والمنشآت التعليمية، فيما وثق التقرير عدد 78 حالة استهداف للمستشفيات والمنشآت الطبية وفرق الخدمات الطبية.

على صعيد آخر، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة نزوح 948 أسرة يمنية خلال أغسطس الفائت من مختلف محافظات اليمن، وقالت في «تقرير تتبع النزوح أغسطس 2022م»، إنها رصدت نزوح 948 أسرة يمثلون 5174 فردا خلال الشهر.

وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي عدد النازحين في أغسطس الماضي، 795 أسرة (4528 فردا) نزحت للمرة الأولى، بينما 153 أسرة (646 فردا) نزحت للمرة الثانية.

وأكد أن محافظة مأرب مثلت الوجهة الرئيسية لأغلب الأسر النازحة، وبنسبة 41%، تليها محافظتا الحديدة وشبوة بنسبة 30%، فيما توجهت نسبة 19% من الأسر إلى محافظات تعز وأبين وحضرموت والضالع وعدن ولحج.

كما رصدت الوحدة التنفيذية وخلال الفترة نفسها (1 ـ 31) أغسطس 2022، مغادرة 43 أسرة (208 أفراد) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 78 أسرة (381 فردا) إلى موطنها الأصلي.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد النازحين داخليا منذ مطلع العام الحالي وحتى 31 أغسطس، بلغ 7341 أسرة، تتألف من(40,501 فرد)، نزحت من 21 محافظة وتوزعت على 11 محافظة.

من جهة أخرى أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، على ضرورة التزام جماعة الحوثي بالهدنة ووقف هجماتها على تعز، داعيا إياها لفتح الطرق المؤدية إلى المدينة والانخراط في جهود بناء السلام.

وأشار ليندركينغ إلى أن بلاده تريد تمديد الهدنة بعد الثاني من أكتوبر، لافتا إلى أن ذلك أمر يمكن إنجازه.

وأوضح أن هناك دعما إقليميا والتزاما أمميا بالهدنة ومساعيَ لتقويتها، مبينا أن واشنطن ملتزمة بتمديد الهدنة لتوسيع وقف إطلاق النار وزيادة الرحلات الجوية.

وأوضح أنه على مدى ست أو سبع سنوات من الحرب في اليمن، لعبت إيران بشكل عام دورا سلبيا، وساهمت في مفاقمة الصراع.

مشاهدات يمنية







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عضو مجلس القيادة اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة يؤكد أهمية تحرير كل المحافظات اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثي.



ضحايا الهجمات الحوثية على المدنيين بمأرب: