سقوط قيادات إخوانية ومسؤول تونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر قضائية مطلعة في تونس «إن سلطات التحقيق أمرت بحبس مسؤول أمني سابق وقياديين إخوانيين في قضية تتعلق بالإرهاب».

ونقلت «العين الإخبارية» الإماراتية، عن مصادر تونسية، قولها «إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) أمرت بحبس آمر سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي، لمدة 5 أيام قابلة للتمديد وذلك على ذمة التحقيق المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا».

وأوضحت ذات المصادر أن قرارا مماثلا صدر بحق كادرين الإخوانيين فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، على ذمة التحقيق.

وبدأت السلطات التونسية منذ عام 2017 التحقيق في دور تنظيم الإخوان في تسهيل سفر مئات التونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب الأهلية هناك ضمن جماعات إرهابية.

وحسب تصريحات سابقة لعدد من الأمنيين لعب تنظيم الإخوان دورا رئيسا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.

وتم التحقيق يوم 23 اغسطس الماضي مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي على خلفية شبهات بتورطه في جرائم إرهابية ومالية تتعلق بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يقرر المحققون منعه من السفر.

ويتعلق ملف القضية بشكوى كانت تقدمت بها منذ عام 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي حول شبكات التسفير، ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية)، في 2019، فإن «عدد التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي 3 آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر إرهابي، وذلك منذ 2011 وحتى أكتوبر 2018».

وكانت تونس شكلت عام 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى «بؤر التوتر» في العالم.