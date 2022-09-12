100 قتيل بين عناصر الإرهاب بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق في 3 أقاليم في الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر حكومية أمس، أن الجيش الصومالي حرر نحو 20 منطقة بأقاليم هيران وغلغدود وباي وسط وجنوب غرب الصومال، مما أسفر عن مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية.

وتشكل الحركة خطرا داهما على الصومال، وتسببت على مدار السنوات الماضية في عدد من التفجيرات الإرهابية الخطيرة في العاصمة وبقية مدن الصومال.