شكرا لقرائتكم خبر عن هويدا مصطفى: الشركة المتحدة تواجه الشائعات برفع وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، والخبير الإعلامى، إن الدور الوطنى التي تقوم به الشركة المتحدة، فى مواجهة الشائعات، وتطوير ذلك بتكليف قطاع أخبار الشركة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب هو جزء من الدور الحيوى الخاص برفع الوعى لدى المواطن، فوجب توجيه التحية والشكر على هذه الفكرة القوية جداً.

وأضافت العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة إتخذت نهج واضح في تبنى القضايا الاجتماعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع مستوى الوعى لدى المواطن المصرى، من خلال الأعمال الفنية الدرامية، والأفلام، وكذلك البرامج التثقيفية والتوعوية، وهو دور في غاية الأهمية والمسئولية.

وأشارت هويدا مصطفى، إلى أن الدولة المصرية تواجه عدد كبير من الهجمات والحملات الموجهة والممنهجة لضرب وتشويه الدولة المصرية، ونشر معلومات مغلوطة تجعلنا جميعاً نتكاتف لمواجهة تلك الحملات بتلك الأفكار المبتكرة من جانب الشركة المتحدة.