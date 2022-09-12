شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: نشرة "الشركة المتحدة" تفند وتفضح أكاذيب وشائعات طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتكليف قطاع أخبار الشركة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم، للرد على الشائعات والأكاذيب، يعتبر أداة واضحة وفاعلة لمواجهة خطر ومحاولة الجماعة الإرهابية ضرب الاستقرار، ويساهم فى تفنيد أكاذيبهم بشكل سريع أمام المجتمع المصرى والعالم.

وتابع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سبق وتحدث عن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى كشف حقيقة التنظيمات الإرهابية وتاريخها ومساعيها المستمرة فى نشر الفتن والشائعات، مؤكدا أن الشركة تقوم بدور وطنى للحفاظ على مقدرات المصريين.

وأوضح علم الدين، أن مواجهة الشائعات ومحاولات طيور الظلام تشويه إنجازات الدولة، يتطلب تكاتف المجتمع كله فى مواجهة تلك الشائعات بالإضافة للدور التنويرى الحقيقى الذى تقوم به الشركة المتحدة وهذة الفكرة الجيدة جداً لمواجهة تلك الشائعات المغرضة.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكد أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».