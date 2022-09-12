شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو كوستا يعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخري عبر بوابة ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم الأسباني المخضرم دييجو كوستا فى صفقة إنتقال حر، يأتي ذلك فى ظل رغبة ذئاب البيرميرليج فى تعزيز الخط الهجومي للفريق إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 29مع الفريق.

وتعد تجربة الدوري الإنجليزي ليست بالجديدة على اللاعب، حيث سبق للمهاجم الأسباني التواجد فى البيرميرليج مع تشيلسي الإنجليزي لمدة أربعة مواسم كاملة من فترة 2014 ل 2018، وتألق اللاعب بصفوف" البلوز "فى وقت سابق وظهر بمستوي جيد للغاية، ولكن بسبب كثرة خلافاته مع الأجهزة الفنية رحل عن الفريق.



الأسباب التي دفعت ولفرهامبتون للتعاقد مع اللاعب؟

ويري مسئولي الفريق أن اللاعب يمتلك خبرة كبيرة فى الملاعب الأوروبية، خاصة أنه تألق فى الدوري الإنجليزي من قبل مع تشيلسي، مما قد يساعد اللاعب على التأقلم مع الفريق بشكل سريع، إضافة إلى تجربته السابقة مع أتليتكو مدريد وتقديمه لمستويات مميزة فى الليجا الإسبانية.



موقف اللاعب من شكل تقديمه المخيف

ومن جانبه أكد اللاعب أنه كان خائفًا جدًا فى الإعلان الذي تم تقديمه فيه، خاصة أن التعامل مع الذئاب وترويضها ليس بالأمر السهل، معربًا عن سعادته بالعودة للدوري الإنجليزي مرة أخري، الأمر الذي سيتطلب منه تقديم المزيد من الجهد فى الفترة المقبلة للظهور بشكل جيد.

