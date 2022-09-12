12 سبتمبر , 2022 طائرة إيرانية بدون طيار خلال مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان (أ ف ب). نقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية اليوم الاثنين عن قائد القوات البرية الإيرانية قوله إن البلاد طورت طائرة مسيرة انتحارية طويلة المدى «مصصمة لضرب تل أبيب وحيفا في إسرائيل». وقال الجنرال كيومارس حيدري إن الطائرة يطلق عليها إسم عرش-2، وهي نسخة مطورة من الطائرة عرش-1.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة «مهر»: إيران طورت طائرة مسيّرة مصممة لضرب تل أبيب وحيفا في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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