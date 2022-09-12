شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. العثور على جثث 6 لاجئين سوريين على متن قارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تم العثور على جثث 6 لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل اليوم الإثنين إلى ميناء بوتسالو في صقلية.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على موقع ”تويتر“، قائلة: ”ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة، هذا غير مقبول“.

ولفتت إلى أن ”تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لمنع هذه المآسي“.

وذكرت المفوضية في بيان، أن المتوفين من بين مجموعة من 26 شخصًا كانوا على متن القارب منذ أيام.

وأضافت أن طفلين ممن لقوا حتفهم يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما كان الطفل الثالث يبلغ من العمر 12 عاما، كما تم انتشال جثتي أم وجدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن امرأة أخرى وابنتها نُقلتا جوا من القارب إلى مستشفى في جزيرة مالطا القريبة يوم أمس الأحد.

وذكرت المفوضية أن ما يزيد على 1200 شخص لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين هذا العام في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

شهادة اممية مبكرة تحمل التحذيرات للعالم

في العام 2020، قطعت أسماء*، وهي شابة حامل من بوركينا فاسو، البحر الأبيض المتوسط عبر معابر محفوفة بالمخاطر، وانطلقت من ليبيا متوجّهةً نحو أوروبا للوصول إلى ما كانت تأمل في أن يكون ملاذًا آمنًا لعائلتها. وهي لم تنجب طفلها في ظلّ ظروف خطيرة للغاية على متن قارب فحسب، بل أنّ رحلتها انتهت أيضًا بمأساة عندما دفعت موجة عارمة شريكها وألقته في البحر خلال عاصفة هوجاء.

فابتلعه البحر، ولم يكن في يدها ولا في يد الآخرين أيّ حيلة، سوى النظر إليه يغرق وهم عاجزون عن إنقاذه.

وأخبرت أنّ آخرين ممن كانوا على متن القارب نفسه لقَوا حتفهم أيضًا. فقالت: "نفد منّا الطعام والماء. وشعر الكثير من الناس، بمن فيهم الأطفال، بالعطش الشديد واضطروا لشرب مياه البحر. وأصيب اثنان من الأطفال بمرض شديد ثمّ توفيا."

أدلت أسماء بشهادتها أمام مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن إطار تقرير جديد عرض خبرة المهاجرين على لسانهم مباشرة، الذين يسافرون عبر ليبيا إلى أوروبا.

ويوصي التقرير، الذي أتى تحت عنوان تجاهل مميت: عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بإصلاح عاجل لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، بهدف حماية المهاجرين المجبرين على القيام برحلة خطيرة عبر ليبيا وصولًا إلى أوروبا، وصون كراماتهم وحقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

وقد أشار التقرير إلى أنّ ما لا يقل عن 2،239 مهاجرًا لقَوا حتفهم بين كانون الثانيّ/ يناير 2019 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، لا سيّما انطلاقًا من ليبيا نحو إلى إيطاليا أو مالطا.

كما أنّ أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم هذا العام.

ولا تزال أهوال لا يمكن تصورها تواجه المهاجرين الذين يسافرون انطلاقًا من ليبيا. فهم يعانون بصورة منتظمة الجفاف والجوع والاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة. وفي البحر، يخاطرون بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار، وغالبًا ما يُتركون للانجراف هباءً لعدة أيام، دون طعام أو ماء أو رعاية طبية كافية.

أمّا الوصول إلى أوروبا فلا يعني بالضرورة نهاية الكابوس. فإذا ما نجحوا في الوصول أصلًا، غالبًا ما يواجهون الاحتجاز والتهديد بالترحيل وظروف معيشية غير لائقة وعقبات مختلفة تعيق تلقيهم المساعدة المناسبة مثل الطعام والسكن والرعاية الطبية.