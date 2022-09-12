150 ألفا يتظاهرون لفصل كتالونيا عن إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نحو خمس سنوات على فشل انفصال كتالونيا عن إسبانيا تظاهر 150 ألف شخص في مدينة برشلونة من أجل استقلال الإقليم بالتواكب مع اليوم الوطني لكتالونيا، حسبما أفادت الشرطة، وتم تنظيم المظاهرة تحت شعار «لنعد إلى الانتصار: الاستقلال».
من جانبها، ذكرت الجهة المنظمة، حركة المواطنين الانفصاليين «أيه إن سي»، أن عدد المشاركين بلغ 700 ألف، وفقا لصحيفة «لافانجوارديا».وتوقع مراقبون مشاركة عدد أقل عما كان في العام الماضي.
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