اتهام رئيس وزراء تشيكيا السابق بالاحتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرت أمس محاكمة رئيس الوزراء التشيكي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة أندريه بابيس، بتهمة الاحتيال في قضية «منتجع ستورك نيست الصحي».

ومثل الملياردير بابيس «68 عاما» مؤسس حزب آنو (نعم) الشعبوي، أمام المحكمة الجزئية في براغ أمس، وقال «إن محاكمته لها دوافع سياسية».

ويشار إلى أن بابيس متهم بالمساعدة والتحريض على الاحتيال، وتم توجيه الاتهامات إليه بسبب ما تردد بأنه ساعد في عام 2008 في الحصول على إعانات من الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي مليوني يورو (2 مليون دولار)، لصالح منتجع ستورك نيست الصحي.