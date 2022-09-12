«استعادوها من قبضة الروس» .. الجيش الأوكراني يتقدم وأنباء عن انسحاب الجيش الروسي

الشارقة - اميمة ياسر -

تؤكد القوات الأوكرانية، منذ أيام، إحرازها تقدما ميدانيا "دؤوبا" شمالي شرقي البلاد، قائلة إنها استعادت مساحات وبلدات استراتيجية، وسط تقارير عن انسحاب الجيش الروسي الذي أطلق عمليات عسكرية بالبلاد في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وووفقا لسكاي نيوز تشير مصادر أوكرانية، إلى تمكن قوات البلاد من إحراز تقدم في كافة الاتجاهات، شرقا، وشمالا وجنوبا، فيما لا توجد تقارير مستقلة تؤكد صحة الرواية الرسمية التي تصدر عن كييف.

وفيما تنتشي كييف بهذه المكاسب، أظهرت الصور جنودا أوكرانيين وهم يرفعون علم بلادهم في عدد من المناطق التي استعادوها من قبضة الروس، مثل مدينة إزيوم، في محيط خاركيف، إلى جانب بلدات أخرى مثل كيندرا شيفكا، وشكالوفسكي، وفيليكي كوشوفاخا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، الأحد، أن قواتها استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع في الأيام الأخيرة، في إطار هجوم مضاد يتركز في شمال شرقي البلاد.

وأفاد الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني، في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه "منذ مطلع سبتمبر، عاد أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى السيطرة الأوكرانية. وفي محيط خاركيف، بدأنا التقدم ليس في الجنوب والشرق فحسب، بل أيضا باتجاه الشمال. نحن على بعد 50 كلم عن الحدود".

وأكد ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، أن التقدم العسكري الأوكراني الذي يتحقق على الأرض في الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى نهاية الحرب بسرعة تفوق التوقعات حال استمرار تدفق الأسلحة التي ترسلها قوى الغرب.