«مخطط لها بوضوح» .. رمضان قديروف :عودة العمليات الخاصة في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن قواته أعدت "مفاجأة مثيرة للاهتمام" للجيش الأوكراني.

وكتب قديروف علي “تليجرام”: “ قوات الشيشان خاصة “مفرزة أخمات” من القوات الخاصة، بقيادة أخي العزيز، السلطان راشايف، تقوم بتدمير أوكرانيا على مدار الساعة. أعد مقاتلونا مفاجأة مثيرة للاهتمام للعصابات الأوكرانية، والتي ستصبح معروفة قريبًا. في غضون ذلك، لن أفصح عن بطاقاتي”.

وأكد الزعيم الشيشاني، أن تصرفات المقاتلين "مخطط لها بوضوح".

كما أعلن رمضان قديروف، عن عودة وحدات النخبة في الجمهورية إلى منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

وتم تشكيل ثلاث كتائب قوامها 560 مقاتلاً وفوجًا خاصًا قوامه 1.5 ألف مقاتل 3180 من المهنيين المدربين جاهزين لأداء أي مهام قتالية في الشيشان.

الوضع الميداني على الأرض

يأتي ذلك بينما الوضع الميداني على الأرض يميل لصالح كييف، حيث أظهرت خريطة منطقة خاركيف التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية ، انسحاباً كبيراً للجيش الروسي من هذه المنطقة.

وأشارت الخريطة المعروضة في فيديو الإحاطة الذي أصدرته الوزارة إلى أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر الأحد سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.

فيما أعلن الجيش الروسي السبت أنه "سحب" قواته الموجودة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم في شرق أوكرانيا، حيث أفادت كييف عن إحراز تقدّم في هجومها المضاد، وذلك بهدف "إعادة تجميعها" بالقرب من دونيتسك إحدى عواصم الانفصاليين الموالين لروسيا.

يشار إلى أن السيطرة على مراكز حضرية على غرار كوبيانسك وإيزيوم قد تشكل ضربة كبيرة لقدرة روسيا على إيصال إمدادات إلى مواقعها على خط المواجهة في الشرق، ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.