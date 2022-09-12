رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض كلية الهندسة الزراعية بالمعرض الزراعي الدولي



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أشاد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود بالمشاريع البحثية بجناح كلية الهندسة الزراعية، والتي تضمنت مشاريع صديقة للبيئة، ومنها إنارة المباني بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه، ومشروع مواجهة القوارض.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، جناح كلية الهندسة الزراعية بـ "صحاري" المعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط في دورته الـ 34، والذي يتضمن عرضا للأبحاث العلمية والبحثية ومشاريع التخرج الطلابية لأبناء كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة.

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، عقب الافتتاح، جناح كلية الهندسة الزراعية، حيث شاهد الثورة العلمية والتكنولوجيا التي تجسدت على أرض الواقع بجهود أبناء الكلية من خلال التصميمات المعروضة في الجناح، والتي أبهرت جميع المترددين على جناح كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، والتي تعكس وتؤكد "أننا ماضون في الطريق الصحيح".

ووجه رئيس الجامعة باستثمار هذه المشاريع، التي تعد هدية جامعة الأزهر للوطن الحبيب مصر، في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعد إضافة قوية لمسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي ختام تفقده للمعرض، قام الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة - بنين بجامعة الأزهر في القاهرة بتكريم فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وأهداه درع الكلية تقديرا له على مشاركته ورعايته لهذا المعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تشارك فيه جامعة الأزهر للعام الثالث على التوالي وسط إقبال كبير من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى رواد المعرض من مختلف دول العالم.